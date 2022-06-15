Hokkabaz filmi 15 Haziran Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. 2006 yapım yılı olan filmin türü dramatik komedidir. Filmin oyuncu kadrosunda; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Gürgen Öz gibi isimler yer almaktadır. Peki; Hokkabaz filmi nerede çekildi, kaç yılında? Hokkabaz konusu nedir, oyuncuları kimler?
Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen Hokkabaz filminin İstanbul sahneleri için Şişli, Salacak, Sirkeci, Altunizade gibi hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bulunan semtler tercih edildi. İstanbul dışında gerçekleştirilen çekimlerde ise mekan olarak Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi gibi Çanakkale'de bulunan tarihi yerler kullanıldı.
İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek, Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.
Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)
Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)
Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)
Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)
Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)
Kemal İnci (Cemal Ağa)
Gürgen Öz (Erkut)
Caner Alkaya (Samidin)
Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)
Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)
Ozan Uygun (İskender 8 yaş)
Onuryay Evrentan (Sibel)
Suat Önen (Doktor)
Selim Erdoğan (Sabahattin)
Gamze Demirbilek (Aynur)
Sennur Kaya (Emine)
Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)
Orhan Eşkin
Müfit Aytekin
Ezgi Mola (Hemşire)
Metin Keçeci (Çoban)
Can Yılmaz (Göz doktoru)
Suat Önen (Doktor)
Seyhan Kaya (Polis)
Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)
Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)
Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)
Şinasi Yurtsever (Jandarma)
Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)
Funda Cansever
Levent İntepe (Jandarma)
Bahri Beyat
İpek Bilgin