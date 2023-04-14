Holding patronuna bayisinden ölüm tehdidi

Dünyaca ünlü fast food zincirlerinin Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenen TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'nun, Balıkesir'deki franchise işletmecisi Zeki E. (65) tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. İddiaya göre Zeki E., geçtiğimiz yıl 15 Şubat'ta ticari anlaşmazlık yaşadığı Kurdoğlu'na mail göndererek sorunun çözülmesini istedi. Kurdoğlu'ndan olumsuz yanıt alınca, "Ötelerde bir yerde uzaklarda görüşürüz ve hesaplaşırız", "Her kul ölümü tadacaktır", "Ateş düştüğü yeri yakar, kimseyi küçük görmeyin, el elden üstündür" şeklinde mailler gönderdi. Kurdoğlu'nun şikâyeti üzerine savcılık, Zeki E. hakkında soruşturma başlattı. Zeki E. "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapisle yargılanacak.