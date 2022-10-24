Hollanda’dan Ne Alınır? Hollanda’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Hollanda'dan ne alınır diye düşünüyorsanız aklınıza ilk gelecek şey süs eşyaları olabilir. Sizin ya da sevdiklerinizin baktıkça hatırlayacağı bir süs eşyası iyi bir seçim olabilir. Bunun yanında, ülkenin meşhur lezzetlerini de Hollanda'dan alınacak hediyelik eşyalar kategorisinde değerlendirebiliriz. Hollanda'nın neyi meşhur, Hollanda'dan ne getirilir gibi soruların cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hollanda'dan Ne Alınır?

Hollanda, birçok milletten insanın yaşadığı, kültürel zenginliği oldukça fazla olan bir ülkedir. Ülkede hediye alabileceğiniz çok sayıda işletme bulabilirsiniz. Gıda ve yiyecek çeşitlerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün arasından sevdiklerinizi sevindirecek ürünleri tercih edebilirsiniz.

Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin severek tükettiği ürünlerin başında şekerleme türleri gelir. Hollanda, drop şekerleri ile meşhur olan bir ülkedir. Bu ülkede üretilen drop şekerlerinin benzersiz olduğunu test edebilirsiniz.

Her ne kadar İngiltere çay tüketiminde önde gelen ülkelerden biri olsa da Hollanda da bu anlamda adından söz ettiren bir ülkedir. Özellikle aromatik çaylar, bu ülkenin meşhur çayları arasındadır. Makaronlu, portakallı ve rooboslu çaylar, en çok tercih edilen çay türleridir. Türkiye'ye dönüş zamanında bu çaylardan alarak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Hollanda, yel değirmenleri ve takunyaları ile meşhurdur. Buradaki takunyalara klompen ismi verilir. Birbirinden sevimli ve rengârenk olan bu çarıkları satın alarak evinizin özel bir köşesinde sergileyebilir ya da giyebilirsiniz.

Hollanda'da çok sayıda peynir üretim tesisi vardır. Bu tesisleri ziyaret ederek birbirinden lezzetli peynirlerden satın alabilirsiniz. Özel paketlerde muhafaza edilen bu peynirler, yolculuğunuz süresince bozulmayacak ve sağ-salim Türkiye'ye gelecektir.

Hollanda'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Hollanda'yı ziyaret ettiğinizde, birçok çiçek türünün de bu ülkede yetiştiğini görebilirsiniz. Özellikle lale, bu anlamda öne çıkan çiçek türlerinden biridir. Ülkeye dönüş yapacağınız zaman çiçek soğanı almayı düşünebilirsiniz. Farklı renklerdeki çiçek soğanlarını, Türkiye'ye getirdikten sonra yetiştirebilirsiniz.

Hollanda'da ülkenin ön plana çıkan değerlerine ayrıca önem verilir. Satışı yapılan hediyelik eşyalarda da bu değerlerin figürleri yer alır. Takunyadan yapılmış olan anahtarlıklar ya da yel değirmeni şeklindeki buzdolabı magnetleri, sevdikleriniz için küçük hediyeler olabilir. Dilerseniz bu hediyelerin üzerine isim yazdırmayı da düşünebilirsiniz.

Amsterdam şehrini ziyaret ettiyseniz burada satışı yapılan Amsterdam yazılı anahtarlık ve tablolar ilginizi çekebilir. Özel bir ışıklandırma sistemi kullanılarak üretilen bu tabloların ortama farklı bir hava katacağına emin olabilirsiniz.