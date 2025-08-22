Hollandalı 2 çocuk Fatih’te ölü bulundu

İstanbul'a önceki gün gezmeye gelen Hollandalı bir aile, Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir otele yerleşti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb (57), çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otele döndü. Sabah, otel çalışanları babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu. Hollanda pasaportuna kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf'un (17) öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocukların hayatını kaybettiği belirlerken baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından netleşeceği kaydedildi.