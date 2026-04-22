Hollandalı kardeşleri kimyasal gaz zehirledi

İstanbul
'un Fatih
ilçesinde Saraç İshak Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025 tarihinde, Hollandalı Muhammet Jamil Yusuf (17) ile Muhabbet Yazdani (15) kardeşler, babaları tarafından otel odasında ölü olarak bulunmuş, baba Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Gıda zehirlenmesei şüphesi ile hayatları kaybettiği düşünülen Hollandalı turistler soruşturmasını yeniden mercek altına alındı. Adli Tıp Kurumu
'nun bulguların incelenmesiyle, odada haşere ilaçlamasında kullanılan ve tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit tespit edildi. Otel işletmecesi E.B., otel çalışanı Ü.Y., temizlikçi S.A., ilaçlama şirketin sahibi M.E. ve ilaçlama yapan S.S. tutuklandı.