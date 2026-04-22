Haberler Yaşam Haberleri Hollandalı kardeşleri kimyasal gaz zehirledi
Giriş Tarihi: 22.04.2026

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL
İstanbul'un Fatih ilçesinde Saraç İshak Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025 tarihinde, Hollandalı Muhammet Jamil Yusuf (17) ile Muhabbet Yazdani (15) kardeşler, babaları tarafından otel odasında ölü olarak bulunmuş, baba Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Gıda zehirlenmesei şüphesi ile hayatları kaybettiği düşünülen Hollandalı turistler soruşturmasını yeniden mercek altına alındı. Adli Tıp Kurumu'nun bulguların incelenmesiyle, odada haşere ilaçlamasında kullanılan ve tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit tespit edildi. Otel işletmecesi E.B., otel çalışanı Ü.Y., temizlikçi S.A., ilaçlama şirketin sahibi M.E. ve ilaçlama yapan S.S. tutuklandı.
#İSTANBUL #FATİH #ADLİ TIP KURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA