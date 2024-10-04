Hollandalı Mevleviler Muğla’yı ziyaret etti

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin doğumunun 817. yılını kutlama törenleri için gelen Hollandalı Mevleviler, geçen yıl basında adını duydukları Şahidi'yi yakından tanımak üzere Muğla'ya geldi. Hollandalı Mevleviler, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi ve Metinbilim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz rehberliğinde Şahidi Camii ve Türbesi'ni ziyaret etti. Şahidi ve eserleri hakkında bilgilerin verildiği ziyaretçiler deneysel amaçlı müzik icrasında bulundu. Rebap, ney, Avustralya yerli çalgısı didgeridoo ve bendir ile tasavvufi müzik icra edip sema figürleri sergileyen Hollandalı Mevleviler, "Muğla'nın şehir güzelliğinin yanı sıra tasavvufi zenginliği bizi çok etkiledi. Mevlevi geleneği dendiği zaman sadece Konya akla gelirdi, Muğla'nın da bu gelenekte önemli bir şehir olduğunu gördük" dedi.