Haberler Yaşam Haberleri Hollandalı Mevleviler Muğla’yı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 5.10.2024

Hollandalı Mevleviler Muğla’yı ziyaret etti

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Hollandalı Mevleviler Muğla’yı ziyaret etti
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin doğumunun 817. yılını kutlama törenleri için gelen Hollandalı Mevleviler, geçen yıl basında adını duydukları Şahidi'yi yakından tanımak üzere Muğla'ya geldi. Hollandalı Mevleviler, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi ve Metinbilim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz rehberliğinde Şahidi Camii ve Türbesi'ni ziyaret etti. Şahidi ve eserleri hakkında bilgilerin verildiği ziyaretçiler deneysel amaçlı müzik icrasında bulundu. Rebap, ney, Avustralya yerli çalgısı didgeridoo ve bendir ile tasavvufi müzik icra edip sema figürleri sergileyen Hollandalı Mevleviler, "Muğla'nın şehir güzelliğinin yanı sıra tasavvufi zenginliği bizi çok etkiledi. Mevlevi geleneği dendiği zaman sadece Konya akla gelirdi, Muğla'nın da bu gelenekte önemli bir şehir olduğunu gördük" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollandalı Mevleviler Muğla’yı ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA