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Giriş Tarihi: 28.1.2022 16:19 Son Güncelleme: 28.1.2022 16:21

Hollywood ünlülerin 5 milyonluk alışverişi Kapalı Çarşı esnafını sevindirdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hollywood ünlülerin 5 milyonluk alışverişi Kapalı Çarşı esnafını sevindirdi

Hollywood’un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg İstanbul Kapaçarşı'da 5 milyonluk alışveriş yaparak esnafı mutlu etti.

Hollywood'un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg bir etkinlik için geldikleri İstanbul'da soluğu Kapalıçarşı'da aldı.



İstanbul'a gelen Hollywood starlarını Nakşiler Mücevherat'ın Ceo'su Hakan Sertbakan tarafından karşılandı. Pırlanta tutkunu olan Hollywood'un ünlü oyuncuları dişi terminatör olarak tanınan Kristanna Loken Nakşiler Mücevherat mağazasından tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı. Aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg ise alış veriş yaptıktan sonra kendisine ikram edilen Türk lokumu ve çayını çok sevdiklerini söylediler. Kapalı çarşıda 5 milyonluk alışveriş yapılması esnafıda mutlu etti.



İstanbul Kapalıçarşı'nın dünyaca ünlü şöhreti olduğunu ve Türkiye'de üretilen mücevheratın Hollywood'un ünlü oyuncuları tarafından tercih edildiğini belirten Hakan Sertbakan dişi terminatör olarak tanınan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg'a satışı yapılan ürünün dünya çapındaki diğer ünlüler tarafından duyulduktan sonra kapalı çarşının öneminin daha da artacağını satışların eski günlerine döneceğini kaydetti.

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Hollywood ünlülerin 5 milyonluk alışverişi Kapalı Çarşı esnafını sevindirdi
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