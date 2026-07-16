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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:34

Hopa'da gece yarısı korkutan yangın!

Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Hopa’da gece yarısı korkutan yangın!
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Hopa ilçesinde gece saatlerinde çıkan ev yangını mahallede korku dolu anlar yaşattı. Sundura Mahallesi'nde bulunan Kırımlı Apartmanı'nda Muhammet Topal'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Hopa'da gece yarısı korkutan yangın!
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