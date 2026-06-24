Horon bizumdur!

Karadeniz'in en güçlü kültürel sembollerinden biri olan horon, bu kez dünya rekoru için oynanacak. Son dönemde Yunanistan'ın zeybeki "zeybekiko" adıyla, Ermenistan'ın ise halay ve horonu sahiplenmeye çalışması Türkiye'de bu alandaki çalışmaları hızlandırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu da hem kültürel mirasa sahip çıkmak hem de genç kuşaklarla bağları güçlendirmek için peş peşe dikkat çekici projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerin ilki, 28 Haziran'da İstanbul Maltepe'de düzenlenecek 5 bin kişilik horon organizasyonu olacak. Federasyon, 5 bin kostümlü horoncuyu aynı anda bir araya getirerek Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedefliyor. Binlerce kişinin aynı ritimde horona duracağı organizasyonun yalnızca bir rekor denemesi olmadığı, aynı zamanda güçlü bir kültürel mesaj taşıdığı belirtiliyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, halk oyunlarının yalnızca figürlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, bunların milletin hafızasını taşıyan değerler olduğunu söyledi.

'KÜLTÜRÜMÜZÜN PARÇASI'

Güler "Horon da zeybek de halay da bu toprakların ruhunu taşıyor. Bunlar sadece bir dans değil; tarihimizin, kardeşliğimizin ve ortak kültürümüzün yaşayan parçaları" dedi. Federasyonun yaz dönemindeki ikinci büyük projesi ise temmuz ayında düzenlenecek Dünya Halk Oyunları Yarışması olacak. Organizasyona 50 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçı ve uzman katılacak. Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşımayı hedefleyen etkinliğin uluslararası alanda büyük ses getirmesi bekleniyor.