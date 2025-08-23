Horon eşliğinde fındık hasadı

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Aslancık köyünde fındık hasadı kemençe eşliğinde horonla başladı. Velioğlu ailesi, dalları silkeleyip yere düşen fındıkları toplarken eğlenceli anlar yaşadı. Fındık üreticisi Asiye Velioğlu, nisan ayında don ve sıcakların verimi azalttığını belirterek, "Allah'a şükür hasadımızı dalda bırakmadık, kemençe eşliğinde ailecek topluyoruz" dedi. Fatma Velioğlu, erkeklerin sabah dalları silkelediğini, kadınların ise yerden fındıkları topladığını aktarırken, Halil Velioğlu da "Birlikten güç doğar. Hem çalışıyoruz hem horonla eğleniyoruz" diye konuştu. Bu yıl fındık bol olsa da randımanın düşük olduğu ifade edildi.