Horonlar dünya barışı için

Trabzon Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali büyük coşkuyla başladı. "Dünya Barışı İçin Horon ile El Ele" sloganıyla düzenlenen festivale 36 ülkeden 795 kişi katılıyor. Dün Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Avni Aker Millet Bahçesi'nde son bulan kortej yürüyüşünün ardından festival kapsamında konserler ve etkinlikler düzenlendi. Festivalin ilk gününde Karadeniz müziğinin önemli sesleri sahne aldı. Etkinlikte, ayrıca yurtdışından gelen 10 farklı ülkenin halk dansları ekipleri de sahne aldı.