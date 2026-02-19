Horoz dövüşü operasyonu! Temizlikçi kılığına giren polisten horoz dövüştürenlere operasyon

Adana'da kapısında, 'Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği' tabelası bulunan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafeti giyip kılık değiştiren polis ekipleri, horoz dövüştüren kişilere operasyon yaptı. Baskın sonrası hayvanlar için özel düzenlenmiş ringe giren polis, dövüşen horozları ayırdı. Suçüstü yakalanan 57 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan 661 bin 428 lira para cezası yazıldı. Ekipler, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahiste toplandığı değerlendirilen 2 bin liraya da el koydu. "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" diye kendisini savunan kıraathane sahibi H.S.'ye (65) 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı.

POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ

Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kapısında, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tabelası bulunan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafeti giyip, oyuncu gibi giren polis, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirdi. Polis, ringe girerek horozları ayırıp, dışarıdaki ekiplere haber verdi. Suçüstü yakalanan 57 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan 661 bin 428 lira para cezası uygulandı. Ekipler, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahiste toplandığı değerlendirilen 2 bin liraya el koydu.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Gözaltına alınan kıraathane sahibi H.S., emniyetteki ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi. İşlemlerinin ardından H.S.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı. Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı. Polisin, ringdeki dövüş sırasında yaptığı suçüstü baskın ise kameraya yansıdı.