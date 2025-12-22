Horoz dövüşüne jandarmadan baskın! Konteyneri ringe çevirmişler





TARLADA RİNG

Soma ilçesi Yırca Mahallesi'nde ise şüpheli M.Ş. (44) isimli şahsın tarlasında 21 Aralık tarihinde yapılan aramada, 6 adet dövüş horozu ile horoz dövüşü amacıyla kullanılan ring tespit edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 10 dövüş horozu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda 1 şahıs hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, olay yerinde ve çevresinde horoz dövüşüne katıldığı tespit edilen 14 şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.