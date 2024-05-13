Hortum çatıları uçurdu

Erzurum'da önceki gün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, fırtınayı da beraberinde getirdi. Aziziye ilçesinde çıkan hortum ise evlerin ve bir okulun çatısını uçurdu. Hortum, seralara, yüksek gerilim hatlarına ve arı kovanlarına büyük zarar verirken, yaşananlar köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri ise mayıs ayına rağmen beyaza büründü. Antalya'da ise Kızlar Sivrisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine de kar yağdı. Hatay'ın Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerini ise sağanak yağış vurdu.