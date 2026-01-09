Hortum çatıları uçurdu, seraları devirdi, otomobilleri ters çevirdi...

Manavgat'ta sağanak yağmur altında Karacalar ve Sülek mahallelerinde hortum korku ve panik yarattı. 5 dakika kadar süren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 ev ve 13 seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi. Hortumun yaklaşık 4 metre savurduğu park halindeki otomobil ters dönerek dururken, motosiklet ve kamyonete de zarar verdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Hortumdan kaçmaya çalışan Sude Kiraz savrulan otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Sude Kiraz sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Doktorlar genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Bölgede vatandaşlar korku ve panik yaşadı. AFAD ekipleri gece boyunca bölgede çalışmalarına devam etti.

'MADDİ ZARAR OLUŞTU'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Metin, "Bu akşam Sülek ve Karacalar mahallelerinde meydana gelen hortum 5-6 ev ve 5-6 ahır ile seralarda zarara sebep oldu. Yarın sabah Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz ve diğer birimlerle zarar tespit çalışması yapılacak. Tüm üreticilerimize ve halkımıza geçmiş olsun diyorum" dedi. Serası tamamen yerle bir olan vatandaşın TARSİM sigortasının olmadığını öğrenen Rasim Metin, "Bu durum gerçekten çok üzücü. Afetin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Mutlaka TARSİM sigortası yapılmalı. Sera sahibi TARSİM yaptırmış olsaydı şu an bu kadar üzüntü içerisinde olmayacak ve zararı karşılanacaktı. Tüm çiftçilerimizi TARSİM yaptırmaya çağırıyorum" diye konuştu.

'SERALARIN YERLE BİR OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Karacalar Mahallesi Muhtarı Şevket Kaplan büyük bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "O sırada elektrikler kesildi. El feneriyle aşağı doğru baktığımda seraların yerle bir olduğunu gördüm. Sonrasında komşu aradı ve 'Hortum geçti, zayiat var mı?' deyince etrafa el fenerleriyle bakmaya başladık. Karacalar Mahallesi'nde öğrenebildiğimiz kadarıyla 6 sera zarar gördü. Bunlardan 2'si sebze, diğerleri muz serası. 2 evin çatısı uçtu. Herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı kaydedildi.