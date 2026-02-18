Hoşgeldin 11 ayın sultanı

Milyonlarca Müslüman, hasretle beklediği ramazana bugün kavuşuyor. İslam âlemi, bu gece 2026'nın ilk teravih namazını kılacak, ilk sahura kalkacak ve yarın itibarıyla orucunu tutmaya başlayacak.

Teravih namazıyla birlikte camiler dolup taşacak; okunan dualar çocuk gülüşleriyle birlikte ramazanın neşesini ve manevi atmosferini yansıtacak. Peygamber Efendimiz'in (SAV), yatsı namazının ardından kıldığı teravih namazı, bu gece başlıyor. Sünnet hükmündeki teravih namazı, ramazan boyunca devam edecek. Bununla birlikte gece sahura kalkacak olan milyonlar, kendilerini oruca hazırlayacak. İlk teravih namazı İstanbul'da 20.09'da, Ankara'da ise 19.54'te kılınacak yatsı namazını müteakiben eda edilecek.

İstanbul'un her iki yakasındaki simge camiler başta olmak üzere, birçok cami 450 yıllık Osmanlı geleneği olan ve camileri ışıl ışıl süsleyen mahyalarla aydınlatıldı.

İstanbul'da 144 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILIYOR

Hz. Muhammed'in (SAV) vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırka-i Şerif ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif, Fatih Camii'nde ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da ziyaret edilebilecek. AA

FATİH

İstanbul'daki camiler ramazan hazırlıklarını tamamladı. Fatih Belediyesi ekipleri, Fatih Camii başta olmak üzere ilçedeki 365 cami ve mescitte temizlik, dezenfeksiyon ve gül suyu uygulaması yaptı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçede yaklaşık 370 cami ve 65 türbe bulunduğunu belirtti. Mustafa KAYA / SABAH

GAZİANTEP

Gaziantep'te ramazan sokakları Festival Parkı ve Şahinbey Millet Camii yanında kuruldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tema Park, Ata Park, Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı'nda iftar çadırları açıldı. Büyükşehir günlük 15 bin kişiye hizmet verecek; etkinlikler ve MEB programları sürecek. Mehmet BONCUK / SABAH

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ramazan için kapsamlı etkinlik takvimi hazırladı. Hanife Hatun Camii yerleşkesindeki Ramazan Sokağı'nda Hacivat-Karagöz, meddah ve Nasreddin Hoca gösterileri yapılacak. Teravih öncesi Kuran tilaveti, sonrası sohbet ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek. Özgür ÖZDEMİR / SABAH

İZMİR

İzmir İl Merkezi, 2026 Ramazan'ında Karşıyaka, Kemalpaşa ve Karabağlar'da iftar çadırları kuracak, günlük 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak. Gıda kolileri ulaştırılacak, yaşlı ve engellilere evde yemek verilecek. Gönüllü ve bağışçı desteğiyle dayanışma artırılacak. Ertan GÜRCANER / SABAH

ESENLER

Esenler, ramazanı Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki ışıklandırmalarla karşıladı. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Ramazan Rahmettir" temasıyla ilçenin mübarek aya hazırlandığını belirtti. İftar sofraları ve etkinliklerle birlik ruhunun güçleneceği vurgulandı. Barış SAVAŞ / SABAH