Hoşgeldin beya

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, 'Geldi beya' yazılması gülümsetti. Kırklareli'nin, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü. Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Düzce'de de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. -