Hoşgeldiniz

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken evlerinden sağ kurtulanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Bu çerçevede 12 Kasın 1999'da ve 23 Kasım 2022'de deprem yaşayan Düzce, zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan afetzedeler için harekete geçti. Bölgede yaşayan Düzcelilerin şehre getirilmesi için Düzce Belediyesine başvuran yakınlarının talebiyle afetzedelerin tahliyesi yapılıyor. İlk etapta 130 kişi Düzce Belediyesi tarafından bölgeden tahliye edilerek şehre getirildi. Önceki akşam, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan afetzedeler, Düzce Belediyesine ait otobüslerle Düzce'ye getirildi. Sabah saatlerinde şehre ulaşan afetzedeleri Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve belediye çalışanları karşıladı. İHA