Hrant Dink davası bir kez daha ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu dava, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay ve Ali Öz, hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.Savcı, sanık Muharrem Demirkale hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiş, sanık Bekir Yokuş hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep etmişti.Sanık Yavuz Karakaya hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istenirken, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesi istenmişti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da hazır bulundu. Sanıkların tutukluluğa ilişkin taleplerini alan mahkeme, tahliye ve beraat taleplerini reddetti.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan Durmuşoğlu'nun hastanede olması ve Muharrem Demirkale'nin savunmasının henüz alınamaması nedeniyle duruşma 7 Şubat'a ertelendi. Mahkeme, gelecek duruşmada savunmasının alınması için olay tarihinde Yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale'nin mahkemede hazır edilmesine karar verdi.