HSK, Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Kuyruk’u ihraç etti

Eski Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan ve son olarak Aksaray Hâkimi olarak görev yaparken tedbiren görevden uzaklaştırılan Şevket Kuyruk hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı. HSK, Kuyruk'un mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmasına karar verdi.

FİRARİ ŞÜPHELİYİ ARACIYLA TAŞIDIĞI İDDİASI

Sürecin merkezinde ise Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan bir olay yer aldı. İddialara göre, 29 Mart 2024 tarihinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Serhan Gültekin'in kaçmasına yardım edildiği yönünde ihbar yapıldı. Şevket Kuyruk'un, 4 Nisan 2024 tarihinde kullandığı araçla firari şüpheliyi Kozan'dan Kırıkkale'ye götürdüğü ve böylece yakalanmaktan kaçmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Söz konusu araç, 5 Nisan 2024 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gerçekleştirilen bir uygulama noktasında durduruldu. Olayın ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

CEZA MAHKEMESİNDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Şevket Kuyruk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 20 Kasım 2025 tarihinde verdiği kararda, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Cumhuriyet savcısının kararı istinafa taşımasının ardından dosyayı inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de yerel mahkeme kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi. 4 Haziran 2026 tarihli kararda, CMK'nın 286/2-a maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçundan verilen hükmün kesin nitelikte olduğu belirtilerek yapılan istinaf başvuruları esastan reddedildi.

HSK İHRAÇ ETTİ

Daha önce HSK İkinci Dairesi tarafından hakkında verilen görevden uzaklaştırma tedbirleri birçok kez uzatılan Şevket Kuyruk hakkında nihai karar 16 Haziran 2026 tarihinde verildi. HSK İkinci Dairesi, Kuyruk'un eyleminin mesleğin şeref ve onurunu bozan, genel saygı ve güven duygusunu ortadan kaldıran nitelikte olduğuna hükmederek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kurul ayrıca, karar kesinleşinceye kadar Şevket Kuyruk'un tedbiren görevden uzaklaştırılma halinin devam etmesini kararlaştırdı.