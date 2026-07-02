HSK görevde yükselme kararları resmi gazetede yayınlandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan derece yükselme ve sınıf işlemlerine ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlarda adli yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hâkimlerinin terfi ve derece yükselmelerine ilişkin kapsamlı isim listelerine yer verildi. Belgede ikinci derece, üçüncü derece ve diğer yükselme kademelerinde bulunan yargı mensuplarının yanı sıra birinci sınıfa ayrılma ve çeşitli derece yükselmelerine hak kazanan isimler de ilan edildi. Resmî Gazete ekinde yüzlerce sayfaya ulaşan listelerde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan hâkim ve savcıların isimleri ile görev yerleri yer aldı.

2802 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLEM YAPILDI

HSK kararları, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlandı. Terfi değerlendirmeleri; mesleki performans, inceleme raporları, kanun yolu değerlendirmeleri ve mevzuatta öngörülen diğer kriterler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yükselme süresini tamamladığı halde listelerde adına yer verilmediğini düşünen hâkim ve savcıların, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecekleri de belirtildi.

KARARLAR RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte derece yükselme ve terfi işlemleri resmen yürürlüğe girdi. Kararlar, adli yargı, Cumhuriyet savcılığı ve idari yargı teşkilatını kapsayan en kapsamlı terfi listelerinden biri olarak dikkat çekti.