HSK müfettişini bıçakla yaralayan saldırgan hakkında yeni Adli Tıp raporu istendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar ve 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına davaya devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çingay ve müşteki Aslan ile taraf avukatları katıldı.

KENDİ KENDİNE KONUŞUYORMUŞ

Tanık P.B, Çingay ile komşusu olduğunu söyleyerek, kendisinin geceleri çok kez bağırdığını ayrıca kendi kendine konuştuğunu duyduğunu ifade etti. Tanık A.O. da HSK personeli olduğunu, olayın nasıl başladığına şahit olmadığını, olay yerine ulaştığında ise Aslan'ı yerde gördüğünü beyan ederek, "Mehmet Bey'i araca bindirdim, yarasına tampon yapmasına yardımcı oldum. Kendisini hastaneye götürdük. Yolda baş müfettişle konuşuyordu. Kelime'i şahadet getiriyordu. Şoktaydı, Çingay'ı önceden tanıdığından da bahsetti." dedi. Tanık E.G. İse HSK personeli olduğunu, Çingay ile birlikte 7 ay birlikte görev yaptıklarını, aralarında bir samimiyet bulunmadığını ve Çingay'ın garip bir davranışına şahit olmadığını söyledi. Diğer tanıklar A.K, S.Ö ve E.Ç de olay anını görmediklerini, duydukları sesler sonucunda dışarı çıktıklarını, Çingayla bir samimiyetlerinin bulunmadığını sadece işlerinden dolayı tanıdıklarını söyleyerek anormal bir davranışını görmediklerini ifadelerinde bulundu.

BİR KAÇ DEFA GÖZETLEMİŞ

Mahkemeden söz isteyen müşteki Aslan, otoparktayken bir anda ensesinde bir acı hissettiğini ve İkinci bıçak darbesi ile arkasını döndüğünde Çingay'ı gördüğünü söyleyerek, "Berat'ın üzerime gelmeye devam ettiğini görünce kendimi yere attım. Saldırmaya devam etti. Araya polis girmesine rağmen tehdit etmeye ve 'seni öldüreceğim terörist' diye bağırmaya devam etti. Daha önce Keban Adliyesinde birlikte çalıştık, ben kıdemli savcıydım o mübaşirdi. Keban'da Berat hakkında bir disiplin soruşturması vardı. Adliyedeki diğer insanların şikayeti sonucu beni aradılar. Bende Berat'ı yanıma çağırarak insanlara davranışları konusunda uyardım. Hakkında disiplin suçu başlatılabileceğini söyledim. Bana 'Sen ekonomi bakanı mısın?' dedi. Ardından tutulan tutanak üzerine bir disiplin soruşturması başlatıldı. Covid sırasında da istifa ettiğini öğrendim." dedi. Aslan, Çingay'ın kendisi hakkında üzerinde baskı kurduğuna dair beyanlarının doğru olmadığını ifade ederek, " HSK'nın bahçesinde öğle arası yürüyüşe çıkıyorduk, bazen mescitten çıktığımda şahsın beni birkaç defa gözetlediğini gördüm." beyanında bulundu. Hastaneye giderken yaptığı konuşmaları hatırlamadığını söyleyen Aslan, şok içerisinde olduğunu ve sadece kelime'i şahadet getirdiğini beyan ederek şikayetti olduğunu söyledi.

"ÇOĞU ZAMAN HAYAL DÜNYASINA DALARAK BİR ŞEYLER YAŞIYORUM"

Tutuklu sanık Çingay ise savunmasında, "Rahatsızlığım sadece sanrı görmeyle alakalı değil. Çoğu zaman hayal dünyasına dalarak bir şeyler yaşıyorum ve gerçekte yaşamış gibi hissediyorum. İş arkadaşlarım bu halimi fark etmemiş olabilir." ifadelerine yer verdi. Duruşma savcısı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması gerektiğini ifade ederek müvekkilinin hastaneye yatırılması gerektiğini belirtti.

YENİ ADLİ TIP RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 21 Kasım'a ertelendi.