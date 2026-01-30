HSK müfettişini bıçaklayan Berat Çingay için adli tıp raporu bekleniyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar ve 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına davaya devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çingay katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celsede sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun henüz dosyaya ulaşmadığını, ayrıca sanık avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu açıkladı.

Savunmasında suçlamaları reddeden Çingay, cezaevi koşullarında zorlandığını belirterek tahliyesini talep etti. Beyanların ardından görüşü alınan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

RAPOR BEKLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporunun beklenmesine ve sunulan mazeret dilekçelerinin kabulüne hükmederek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.