HSK müfettişini bıçaklayan Berat Çingay’a 18 yıl hapis cezası: “Öldürmek isteseydim şah damarına vururdum”

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, 22 Ekim 2024 tarihinde HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında bıçakladı. Yaralanan Mehmet Aslan, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Berat Çingay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, HSK yemekhanesinde çalışan saldırgan Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Aslan'a beslediği husumete yer verildi. Sanık hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Silahla tehdit' suçlarından ise 2'şer yıl hapsi talep edildi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Berat Çingay ve taraf avukatları katıldı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK OLSA ŞAH DAMARINA VURURDUM"

Söz alan Çingay, amacının öldürmek olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: "İddianamede bıçağın tamamı boynuna gelmiş diye belirtiliyor. Ben ilk verdiğim ifadede söylediğim gibi bıçağı ilk sırtına vurdum, bu adli tıp raporunda da var. Benim amacım öldürmek değildi, öldürmek olsa bıçağı şah damarına, aort damarına, ciğerine vururdum. 21 aydır tutukluyum, çok pişmanım, ailemden ve kendisinden özür diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, beraatimi talep ediyorum."

"O AN NE GÖRDÜ, BİLMİYORUZ"

Çingay'ın avukatı ise müvekkilinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu belirterek, "Olaydan dolayı hepimiz üzgünüz. Berat uzun süre psikolojik tedavi görmüş. Ankara'ya geldiğinde ise ilaçlarını kullanmayı bırakmış. Olayı planlamamıştır. O an ne gördü, nasıl gördü, bilmiyoruz. Böyle rahatsızlığı olan insanlar gördüğü hayalin etkisinde ne yaptığını bilemez" şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Heyet, sanık Berat Çingay'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, "hakaret" suçundan ise 45 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.