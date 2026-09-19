HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcıdan dikkat çeken ifade: Videoyu sadece eski eşime gönderdim

HSK tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, eski eşiyle yaşadığı tartışma sırasında çektiği ve daha sonra basına yansıyan video nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" soruşturması başlatıldı. Hakkında gözaltı talimatı verilen Uçuk, avukatıyla birlikte Tekirdağ Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

"VİDEOYU SADECE ESKİ EŞİME GÖNDERDİM"

Uçuk, hakkında soruşturma başlatılmasına konu olan videoyu eski eşi Kübra Tanış ile WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca eski eşine gönderdiğini savundu. Videonun herhangi bir kamuya açık sosyal medya hesabından paylaşılmadığını belirten Uçuk, ifadesinde, "Bu video sadece tarafım ile Kübra Tanış arasında gerçekleşen, sadece ikimizin yer aldığı konuşma içeriğinde paylaşılan bir videodur" dedi.

"ANLIK SİNİR VE ÖFKEYLE GÖNDERDİM"

Uçuk, eski eşinin kendisine yönelik ağır ve tahrik edici sözleri üzerine öfkelendiğini, videoyu da bu tartışma sırasında anlık sinir ve öfkeyle gönderdiğini ileri sürdü. Videoda yer alan sözlerin Cumhuriyet savcıları veya hâkimlere yönelik olmadığını savunan Uçuk, "Kesinlikle mensubu olduğum ve şerefle yapmakta olduğum Cumhuriyet savcılığı ve hâkimlerimize yönelik herhangi bir hakaret niyeti taşıyan bir video değildir" ifadelerini kullandı.

TELEFON İNCELEMESİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılık tutanağında videonun 30 Ekim 2025 tarihinde çekildiği belirtildi. Dosyada yapılan incelemelerde, videonun eski eş Kübra Tanış'ın "suç duyurusunda bulunacağım" şeklindeki mesajının ardından Uçuk tarafından çekildiği ve Tanış'a gönderildiği yönünde tespitlere yer verildi.

Uçuk'un cep telefonu üzerinde yapılan inceleme ile dosyaya sunulan WhatsApp ekran görüntülerinin de bu tespitle uyumlu olduğu kayda geçirildi.

"BASINA BEN SERVİS ETMEDİM"

Videonun kamuoyuna nasıl ulaştığına ilişkin de savunma yapan Uçuk, görüntüleri kendisinin basına servis etmediğini ileri sürdü.

Uçuk, "Bu videoyu kesinlikle ben yayınlamadım. Herhangi bir basın sitesine servis etmedim" dedi. Videonun 18 Eylül 2026 tarihinde basına yansımasının, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava ile 22 Eylül 2026 tarihinde görülecek velayet davası öncesinde kendisini yıpratmaya yönelik olduğunu iddia etti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Uçuk, söz konusu videonun eski eşiyle arasında geçen özel bir tartışmanın parçası olduğunu ve kamuya açık şekilde paylaşılma amacı taşımadığını savundu. Uçuk'un müdafii de dosyaya sunulan WhatsApp yazışmalarının incelenmesi halinde müvekkilinin videoyu yayımlamadığının anlaşılacağını belirterek, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ileri sürdü.

HÂKİMLİK: "KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNUYOR"

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uçuk, "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, dosya kapsamındaki delilleri değerlendirdi. Kararda, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığı belirtildi. Tutuklama yerine adli kontrol tedbirinin bu aşamada ölçülü olacağına hükmeden hâkimlik, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın talebini kabul ederek Türkşad Kunthan Uçuk hakkında CMK'nın 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kararda ayrıca Uçuk'a, adli kontrol hükümlerine uymaması halinde tutuklanabileceği yönünde ihtarda bulunuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör