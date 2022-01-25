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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:22

Hud Suresi 6. Ayet - Hud Suresi 6. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Hud Suresi 6. Ayet - Hud Suresi 6. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Kuran’ı Kerim’in 11. Suresi olan Hud suresi, Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Mekke’de indirildiğine inanılan bu sure 123 ayetten oluşmuştur. Bu sure ismini, Hud peygamberinden almıştır. Hud suresinde genel olarak tevhit inancından, peygamberlerden, öldükten sonra dirilmeden ve ceza konuları yer almaktadır. Kutsal kitapta yer alan bu surede Nuh tufanı geniş bir yer tutar. Bu surenin 6 ayetinin okunuşu ve açıklaması Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Hud Suresi 6. Ayet- Hud Suresi 6. Ayeti Okunuşu ve Anlamı başlığı altında bu bilgiler yazının devamında sizlerle.

Kutsal kitapta yer alan ve 123 ayetten oluşan Hud suresi, İslam dünyası için önemli ayetler içerir. Bu surede Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa peygamberlerinin hikayeleri, öldükten sonra dirilme ve ceza kavramları bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenir. Bu sure içerik olarak Yunus suresinin devamı niteliğindedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu sureyle ilgili "Beni Hud suresi ihtiyarlattı." Sözünü kullanmıştır. Hud suresinin 6. ayeti Müslümanlar tarafından merak edilmiştir.

Hud Suresi 6. Ayeti Arapça Okunuşu

Hud Suresi 6. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızkuha ve ya'lemu mustekarreha ve mustevdeaha, kullun fi kitabin mubin.

Hud Suresi 6. Ayeti Anlamı

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır.

Hud Suresi 6. Ayeti Tefsiri

Allah Teâlâ burada, insanlar dahil yeryüzündeki bütün canlıların rızıklarını yaratmanın kendine ait bir iş olduğunu vurgulayarak önceki âyetin anlamını pekiştirmektedir. Bir sonraki âyette buyurulduğu üzere gökleri ve yeri yaratan O olduğu gibi, yeryüzünde sürünen, hareket eden, ayaklarıyla yürüyen, sularda yüzen, gökyüzünde uçan veya başka şekillerde hareket eden büyük, küçük, görülebilen ve görülemeyen bütün canlıları yaratan (krş. en-Nûr 24/45) ve rızıklarını iradeleri vasıtasıyla veya kendi iradesiyle ulaştıran yine O'dur. O, yer küresini bu canlıların rızıklarını karşılayacak biçimde yarattığı gibi, her türe münasip rızıkları da yaratmıştır. Canlıların yapılarını, rızıklarını elde edecek şekilde yaratmış, besinleri temin etmeleri için bazılarına akıl ve irade gücü, bir kısmına da yalnızca içgüdü vermiştir.

Allah'ın rızkı tekeffül etmesi "canlıların rızıklarını kazanmak için hiçbir çaba harcamalarına gerek olmayacağı" şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah insanlara akıl ve irade, hayvanlara da içgüdü vermiştir. Öteki canlılar rızıklarını elde etmek için içgüdülerini kullandıkları gibi insanlar da akıl, irade, ruhsal ve fiziksel yeteneklerini kullanmak durumundadırlar.

Meâlinde "halen bulunduğu yer" diye tercüme ettiğimiz müstekar ve "emanet olarak konulacağı yer" diye tercüme ettiğimiz müstevda' kelimelerinden birincisi müfessirler tarafından –insan göz önüne alınarak– "canlının bu dünya üzerinde bulunduğu yer", ikincisi ise yeryüzündeki istikrarından önce "babanın sulbünde veya ananın rahminde bulunduğu yer" yahut müstekar, "hayatta iken bulunduğu yer" müstevda' ise "öldükten sonra konulacağı yer" olarak açıklanmıştır (bk. Râzî, XVII, 186; Ateş, IV, 294; bu kavramlarla ilgili bizim yorumumuz için bk. En'âm 6/98)."Apaçık kitap", tefsirlerde Allah'ın ezelî ilmi veya levh-i mahfûz olarak yorumlanmıştır (bk. Râzî, XVII, 186; Elmalılı, IV, 2758). İnsan hayatı görünürde durgun, gerçekte akan büyük bir nehir gibidir. Bir noktadan aynı su iki kere geçmez; her an yer değiştirir; aynı yer durur gibi gözüktüğü için müstekar (karargâh), terkedildiği ve başkasıyla değiştirildiği için müstevda' (konulup göçülen yer) niteliğini taşımaktadır. Buna göre yukarıda anlatılanların tamamı Allah'ın ilminde mevcuttur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 148-151

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Hud Suresi 6. Ayet - Hud Suresi 6. Ayeti Okunuşu ve Anlamı
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