Hukuk barajı değişti mi, Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı 100 bin mi oldu? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!

Tercih listelerine Hukuk Fakültesi yazmayı planlayan adaylar, söz konusu değişiklikle ilgili detayları araştırırken Hukuk barajı değişti mi, kaç oldu sorularına yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı son açıklamayla birlikte bu soru işaretleri ortadan kalktı. Peki, Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı 100 bin mi oldu, ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar.
HUKUK FAKÜLTELESİ BAŞARI SIRALAMASI BARAJI DEĞİŞTİ Mİ?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu sene de hukuk fakültelerine girişte dikkate alınan başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini açıkladı.
YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının "2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere" ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.
Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakülteleri için geçen yıllarda 125 bin olarak uygulanan başarı sıralaması şartı 100 bine çekilmişti. Bu kapsamda, hukuk fakültelerini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecekti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021 yılında Adalet Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, hukuk fakülteleri için barajı 100 bine yükseltilmiş ancak ilk kez uygulanacağı 2022 yılında karardan vazgeçilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmıştı.