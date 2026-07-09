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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Hukuk öğrencileri mezuniyetlerini camide kutladı

Hukuk öğrencileri mezuniyetlerini camide kutladı
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezuniyetlerini aileleriyle birlikte Şehzadebaşı Camisi'nde düzenlenen programla kutladı. Yaklaşık 50 öğrencinin ve ailelerinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şehzadebaşı Camisi İmamı tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, mezun olan öğrenciler için dua edildi. Programın sonunda öğrenciler, üzerinde "Muhammed'e can feda (s.a.v)", "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa Suresi, 58. ayet" ifadelerinin yer aldığı pankartla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Hukuk öğrencileri mezuniyetlerini camide kutladı
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