Hukuk tanımaz belediye

Dünyaca ünlü bademi, domatesi, tatlı patatesiyle tarımsal üretimde adından söz ettiren Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde, 'Datça'da köy yoktur' kararı alınmıştı. AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Büyükşehir Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararını yargıya taşımıştı.

AK Partili Laçin, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Haluk Laçin, 12 mahallesinin 9'u kırsal olan Datça için büyükşehir belediyesinin kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptalini talep etmişti. Muğla 3'üncü İdare Mahkemesinde görülen dava sürecinde bilirkişi raporunda, köylerin kırsal niteliğinin devam ettiği belirtildi.

Mahallelerin, kırsal mahalle nitelikli bir yerleşme olduğu, kırsal karakterini koruyacak şekilde ve "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca "Kırsal Mahalle" statüsünde değerlendirilmesi gereken bir yerleşme olduğu kaydedildi.

KIRSAL STATÜYE GEÇİRİLDİ

Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi, Büyükşehir'in aldığı kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetmişti. 9 mahalle için alınan kararın yürütmesi durdurulmuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 9 mahalle oy birliğiyle kırsal statüye geçirildi.

Datça Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında mahkeme kararına rağmen söz konusu olayı gündeme aldı. Belediye meclisinde, mahkemenin kırsal statüye geçirdiği köylerin tekrar mahalle statüsüne geçirilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Söz konusu karar mecliste sert tartışmalara neden oldu.

MAHKEME KARARINA UYULSUN

Söz konusu olaya sosyal medyada tepki göstere vatandaşlar "Datça ve Muğla halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahalleler köy statüsüne dönmeli, kırsal kalkınma kredilerinden hibelerden ve tüm olanaklardan mahallelerimiz köylerimiz de yaşayan üretici çiftçilerimiz yararlanmalı. Hak hukuk halk içindir, ne demek yoruma kapanmıştır. Alınan hiçbir karar halkın ve meclisin iradesinden önemli değil. Mahkeme kararına uyulsun. Mahkemeler Türk milleti adına der" ifadelerini kullandı.