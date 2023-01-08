Hülya Güllüce’yi katletmişti: ’Sadakatsizlik’ indirimi aldı

'SANIK CİNAYETİ ADIM ADIM TASARLAMIŞ'

Hülya Güllüce'nin ailesinin avukatı Oya Tekin, karara itiraz ederek, "Dosyanın sevk maddesi, 'kasten öldürme' suçundandı. 2 yıl önce biten bir ilişki var. Hülya, ayrılmak istediğini defalarca söylüyor. Sanık, bunu bir türlü kabul etmiyor. Hatta sanığın beyanında geçtiği gibi yataklar dahi ayrılmış. İlişkisi olduğunu da karşı tarafa söylüyor. Hülya'yı ölümle tehdit ediyor. 'Ya benimsin ya da kara toprağın' düşüncesiyle işlenmiş bir cinayet. Ayrıca cinayette 'tasarlama' da vardı. Sanık cinayeti adım adım tasarlamış. Mahkemede bunu öne sürdük. Fakat tasarlama dikkate alınmadığı gibi bir de haksız tahrik hükümleri uygulandı. Kızının odasının kapısını cinayet öncesi telle bağlaması, mutfakta silahı saklaması tasarlamaya yönelik hareketler. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıkması gerekiyordu. Karar istinafa gitti, sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Hülya Güllüce'nin annesi Arife Güllüce de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Bu kararı hiç beklemiyordum. Kızım ondan hep korktu. Çocuğu için bırakıp, gidemedi. O kişi cezaevinde sürünsün ve çıkmasın istiyorum. Kızımın acısı, içimizden çıkmıyor" diye konuştu.