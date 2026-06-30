Hüma evimize neşe getirdi

Konya'da yaşayan Ömer ve Keziban Korkmazdağ çifti, 4 erkek çocuklarından sonra 11 aylık Hüma'nın da koruyucu ailesi oldu. 6 ay önce aileye katılan Hüma'nın evlerine neşe getirdiğini belirten Korkmazdağ çifti, "Hüma iyi ki bizim kızımız olmuş. Evimize neşe getirdi. Onu hiçbir zaman kendi çocuklarımızdan ayırmayacağız. O da bizim kanımızdan canımızdan gibi. İnşallah büyüdüğünü, okuduğunu da göreceğiz. O artık bizim kızımız" diye konuştu. Şu an 11 aylık olan Hüma, ağabeyleri ve yeni ailesiyle mutlu bir hayat sürdürüyor.

İYİ Kİ KIZIMIZ OLDU

Hüma'nın evlerine baharı getirdiğini belirten Ömer Korkmazdağ, "Hüma iyi ki bizim kızımız olmuş. Evimize neşe getirdi. Hayatımızın odağına Hüma'yı koyduk. Ağabeyleri Hüma'yı görmeden duramıyor. İşteyken, okuldayken bile hep onu düşünüyoruz. Hüma bize Allah'ın bir lütfu oldu. Ailemizde açan bir çiçek gibi. Onu hiçbir zaman kendi çocuklarımızdan ayırmadık, ayırmayacağız. O da bizim kanımızdan canımızdan gibi. Canımızdan bir parça olarak görmeye devam edeceğiz. Allah'ım bizi hiç ayırmasın. İnşallah büyüdüğünü okuduğunu da göreceğiz" dedi.





'BİR AY SONRA DOĞUM GÜNÜ YAPACAĞIZ'

KEZİBAN Korkmazdağ ise, "Bir kız çocuğuna hep bir özlemimiz vardı. İstedik ki hem kızımız olsun hem de bir çocuğun hayatına dokunalım. Hüma'yı çok seviyorum. Evimizin havasını değiştirdi. Hem biz hem ailemiz Hüma'yı çok benimsedik. Ona kıyafetler alınca çok mutlu oluyorum. Ailecek çok mutluyuz. Çocuklarım Hüma'yı kardeşi gibi görüyor. Onunla oyunlar oynuyoruz. O artık benim kızım, her şeyim. O kapıdan girince hayatımız tamamen değişti. Odağımızda hep Hüma var. Nasip olursa Hüma'ya 1 ay sonra çok güzel bir doğum günü yapacağız" diye konuştu.