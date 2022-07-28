Hünkar Beğendi tarifi: Masterchef Hünkar Beğendi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

MasterChef 28 Temmuz Perşembe günü yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Hünkar Beğendi tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programı takip edenler Hünkar Beğendi'yi evde hazırlamak isteyerek MasterChef Hünkar Beğendi tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Hünkar Beğendi nasıl yapılır? İşte lezzetli Hünkar Beğendi tarifi!
Arzuya göre 600 gr dana ya da kuzu eti
2 tane kuru soğan
3 ya da 4 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 tane küçük ya da orta boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Beğendi tarifi için;
Yarım su bardağı kaşar peyniri
1,5 yemek kaşığı tereyağı
300 ml süt
4 adet patlıcan
1.5 yemek kaşığı ölçeğinde un
Tuz, karabiber
Patlıcanlarınızı bıçakla delin ve fırına atın. 200 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirin.
Fırından çıkardığınız patlıcanların kabuklarını rahat bir şekilde soymak için üzerini streç bir filmle kapayın. 15 dakikanın ardından kolayca soyun.
Beğendinin eti için tavada zeytinyağını ve doğranmış kuru soğanları pembe kıvama gelinceye kadar kavurmaya devam edin.
Üzerine sarımsaklarınızı ve kuşbaşı doğradığınız etlerinizi ekleyerek kavurmaya devam edin.
Etler suyunu çektikten sonra salçayı, tuzu, karabiberi ve domatesleri ekleyin.
Ardından sıcak suyunuzu da ekleyerek etler pişene kadar kısık ateşte kaynatın.
Beğendi için ilk adımda tereyağınızı tavada eritin.
Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusunu çıkarın.
Unun kokusu çıktıktan sonra daha önce fırınladığınız patlıcanları da koyun.
Üzerine sütünüzü yavaşça ekleyerek karıştırın. Karıştırma işlemini sürekli olarak devam ettirin. Son adımda tuzu ve karabiberini de ekleyin.
Karışımın içerisine rendelediğiniz kaşar peynirleri de ekledikten sonra altını kapatarak kenara alın.
Beğendinizi servis tabağına aldıktan sonra üzerine pişirdiğiniz etleri de dökerek servis edin.