Hurdacı cinayetinde şoke eden detay! Cinayetten sonra hamburger yemeye gitmişler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 Temmuz 2022 günü hurdacılık yapan babası Mustafa Yakut'u arayan ancak bir türlü ulaşamayan oğlu Orhan Yakut, polise ihbarda bulunmuştu.
Hurdacı dükkanının adresini alan ekipler bölgeye gittiğinde dükkanın içerisinde Mustafa Yakut'u darp edilmiş ve cansız halde bulmuştu. Cinayet şüphesi üzerine araştırma başlatan ekipler 20 şüpheliyi sorgulayarak 24 saat geçmeden zanlıları tespit etmişti. Araç takip sistemi üzerinden yapılan incelemeler sonucu 20 yaşındaki Ferhat Tuna ve 17 yaşındaki R.Ö, yakalamıştı. Sorguya alınan zanlılar suçlarını itiraf etmiş ve Mustafa Yakut'u başına keser vurarak öldürdüklerini söylemişti. Korkunç olayda şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı.
DİNLENME TESİSİNE HAMBURGER YEMEYE GİTMİŞLER
Ferhat Tuna ve R.Ö'nün bir gün önce hurdacıya gidip hurda sattıkları ve o sırada Mustafa Yakut'un cebinde gördükleri paraları almak için bir plan yaptıkları anlaşıldı. Daha sonra tel örgülerden atlayarak hurdacıya geri giden zanlılar, darp ettikleri Mustafa Yakut'un başına keserle vurup öldürdü. Yakut'un cebindeki 3 bin TL'yi alan zanlıların, olay yerinden uzaklaşıp bir araç kiraladıkları ve bu araçla bir dinlenme tesisine gidip hamburger yedikleri ortaya çıktı.
15 YIL HAPİS İSTEMİ
Savcılık soruşturması sonrası hazırlanan iddianamede, Ferhat Tuna hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iş yerinde birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Ferhat Tuna'nın tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanık R.Ö. hakkında devam eden soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verildi.