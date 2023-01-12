Hurdacı cinayetinde şoke eden detay! Cinayetten sonra hamburger yemeye gitmişler

DİNLENME TESİSİNE HAMBURGER YEMEYE GİTMİŞLER

Ferhat Tuna ve R.Ö'nün bir gün önce hurdacıya gidip hurda sattıkları ve o sırada Mustafa Yakut'un cebinde gördükleri paraları almak için bir plan yaptıkları anlaşıldı. Daha sonra tel örgülerden atlayarak hurdacıya geri giden zanlılar, darp ettikleri Mustafa Yakut'un başına keserle vurup öldürdü. Yakut'un cebindeki 3 bin TL'yi alan zanlıların, olay yerinden uzaklaşıp bir araç kiraladıkları ve bu araçla bir dinlenme tesisine gidip hamburger yedikleri ortaya çıktı.