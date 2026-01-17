Hurdacılar sitesinde yasa dışı araç operasyonu! 6 işyerine eş zamanlı baskın: 65 araç incelendi 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yurt dışı menşeli araçların parçalandığı ve ülkeye giriş-çıkış kayıtları bulunmayan araçların bölgede tutulduğu yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde arama ve denetim yaptı.

EŞ ZAMANLI DENETİM YAPILDI

Operasyon kapsamında sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren 6 işyerinde eş zamanlı arama ve kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 65 araç incelenirken, yapılan sorgulamalarda 6 aracın hacizli ve yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bazı araçların motor ve diğer mekanik aksamlarının sökülmüş olduğu tespit edildi.

ARAÇLAR YEDİEMİNE ÇEKİLDİ

İncelemeler sonucunda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparkına çekildi. İşyerleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ise "suç eşyasını satın almak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, araçların menşei ve bağlantılı kişi ya da organizasyonların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.