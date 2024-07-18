Hurdacıya işyerinde kanlı infaz

Konya'nın Karapınar ilçesinde hurdacılık yapan 59 yaşındaki Yüksel Başyiğit, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, hurdacılık yapan Yüksel Başyiğit işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri duyulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler Başyiğit'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.