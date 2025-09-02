Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de feci kaza: 25 yaşındaki Sami Çamdelen yaşamını yitirdi; 4 yaralı
Giriş Tarihi: 2.9.2025 17:13 Son Güncelleme: 2.9.2025 17:45

Kırıkkale'de feci kaza: 25 yaşındaki Sami Çamdelen yaşamını yitirdi; 4 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında Sami Çamdelen yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 63'üncü kilometresinde gerçekleşti. Ö.Ç. (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta metal yığınına dönen araçta sürücü Ö.Ç. ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve Sami Çamdelen (25) yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Sami Çamdelen doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

