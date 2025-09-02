Kırıkkale’de feci kaza: 25 yaşındaki Sami Çamdelen yaşamını yitirdi; 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 63'üncü kilometresinde gerçekleşti. Ö.Ç. (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta metal yığınına dönen araçta sürücü Ö.Ç. ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve Sami Çamdelen (25) yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Sami Çamdelen doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.