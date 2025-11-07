Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı bulundu mu? Kastamonu’da kaybolan anne oğul olayında son durum

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı 2 Kasım'dan bu yana aranıyor. Son olarak evlerinden uzak bir köyde görülen anne ve oğlunu bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve gönüllü ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Aile yakınları anne ile oğlunun mantar toplamak amacıyla yola çıkmış olabileceği ihtimaline değinirken köylülerin açıklamaları incelemeleri derinleştiriyor. Peki, Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı bulundu mu? İşte Kastamonu'da kaybolan anne oğul olayında son durum.
HURİYE HELVACI VE OĞLU OSMAN HELVACI BULUNDU MU?
Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına devam ediliyor.
KASTAMONU'DA KAYBOLAN ANNE OĞUL OLAYINDA SON DURUM NE?
Köseali köyünde yaşayan ve anne ile oğlunu yolda yürürken gördüğünü söyleyen Ayşe Algın, "Ben mantar toplamadan geliyordum. Evin önünde, yolun kenarındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu içinde mecburen eve gelmek zorunda kaldım. Yoksa konuşurdum. Anne ile oğlunu kaybolduğu gün gördüm. Daha sonra ben gördükten sonra annem ile babam da görüyor.
Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü uzak, bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Deniz seviyesinden çok yüksek, yürümesi çok zor. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir şekilde poşet falan bulunmuyordu. Annem ile babam da görmüş, 'bunlar çocukla buraya kadar mantara mı gelmiş' demişler. Biz mantar toplamaya geldiklerini zannettik. Yoksa muhabbet ederdik. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'nereye gidiyorsun' diye sormuşlar. O da 'ben Bozkurt'a gidiyorum, Bozkurt'a nasıl gidiliyor' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmişler" dedi.
"KÖYDEN GEÇERKEN GÖRENLER VAR"
Köyde yaşayan Ayşe Sarıoğlan ise, "Ben kendi kendime söyleniyordum, çocukla buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Bizler, kadının kaybolduğu gece imama misafirliğe gitmiştik. Sohbet esnasında konuşuldu. 'Köyden bir kadın ile çocuk geçti' denildi. Hocanın hanımı, 'Ayşe teyze bende gördüm onları, Bozkurt'u sordular bana, ben de ters yöndesin, geri dön' dedim. Köyden geçerken görenler var. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm" diye konuştu.
ARAMA KÖSEALİ KÖYÜ VE CİVARINDA YOĞUNLAŞTI
Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Jandarma, AFAD, UMKE ve komando birliklerinden oluşan kalabalık ekip, bölgenin sarp ve ormanlık arazisinde arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
AİLESİNİ ARAYAN BABA AÇIKLAMADA BULUNDU
Eşi ve oğlu kaybolan baba açıklamalarda bulundu. Bayram Helvacı, " Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Akşam 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam Pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı. Herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu" dedi.