Hürkuş’un torunu dedesinin izinde

Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikasıyla, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri (SHG) Airshow'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Vecihi Hürkuş'un kızı Sevim Türkan Hürkuş Maxson'un oğlu Lee Vecihi Maxson (65), akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen dedesinin uçağı Vecihi 14'ün replikası ile gösteri uçuşu yapacak.

PROVA UÇUŞU YAPTI

ABD vatandaşı olan Maxson, 19-20 Eylül'deki gösteri öncesi akrobasi pilotu Öztürk'le gerçekleştireceği gösteri için antrenman uçuşları gerçekleştirdi. Akrobasi pilotu Öztürk de uçuşta Nuri Demirağ'ın Nu.D-36 uçağının replikasıyla Maxson'a eşlik etti. Lee Vecihi Maxson, dedesinin tasarladığı uçağın replikasının gökyüzüyle buluşmasının kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör