Hurma ağaçlarının bir ailesi var

Hurma ağaçlarının aile kurduğunu biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Medine'de 27 yıldır hurma yetiştiren iş insanı Süleyman Uzunoğlu, SABAH'a hurma ağaçlarının da bir ailesi olduğunu söyleyerek "Dişisi var, erkeği var, yavrulayarak çoğalıyor, dişisi yavrusunu yanından ayırmıyor. Bu yıl Aile Yılı. Hurma ailesi de örnek olsun" dedi. Kutsal topraklara hac veya umre için gelen milyonlarca kişi memleketine dönmeden önce en çok hurma alıyor ve Uhud Dağı'nın eteğindeki bahçesinde hurma yetiştiren iş insanı Süleyman Uzunoğlu'nun kapısını çalıyor.





BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ



Uzunoğlu, "Hurma yetiştirmek, zor ve meşakatli. Emek istiyor. Aşk olmadan yapılmaz. Yani bizimkisi bir aşk hikâyesi. Hurma ağacının toplanması, sulanması. Her gün sulanması, her yıl budanması lazım. Bana dünyayı versinler; ben 'hurma' derim. Aşk olmadan bu işi yapamazsınız". Aslen Trabzonlu olan Uzunoğlu'nun Sakarya'da da satış ofisi var.







Medine'ye üniversite okumak için gelmiş 27 yıl önce, sonra da buraya yerleşmiş. Burada 'Osmanlı Hurma Bahçesi'nin sahibi. 60 dönüme yakın hurma bahçesi var, çeşit çeşit hurma yetiştiriyor. Uzunoğlu "250 çeşit hurma var. Dünyada organik hurma üreten iki ülkeden biri Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA) kurallarına göre yetiştiriyoruz hurmalarımızı" diyor.

AĞAÇLARIN DİŞİSİ VE ERKEĞİ VAR



Hurma ağaçlarının dişisi ve erkeği olduğunu söyleyen Uzunoğlu, sözlerine şöyle dedi: "Erkeğin ürettiği polen, dişiye konulduğunda döllenme başlıyor. Bu 6 ay sürüyor. Yani insanda doğum 9 ay sonra, hurmada 6 ay sonra oluyor. Hurma ağacının da yavruları var, çekirdekten çoğalmıyor, kendi doğuruyor. Yavrular annelerinin yanında 3-4 yıl kalıyor.





Anasının kucağında nasıl bebek büyürse öyle. Yavru hurma fidanı, 3-4 yaşına gelmeden ana ağacından ayrılamaz, kökten beslenir, tıpkı bir evladın annesinden süt emmesi gibi. Sonra itinayla onları alıyoruz. Yavru fidan, annesinden en fazla 10-12 metre uzağa dikilebilir. Böylece hurma ağaçları çoğalıyor." Süleyman Bey göstermeye çalışsa da mevsimi olmadığı için annesinin yanındaki yavru hurmaları göremedim. Annesinin biraz uzağına dikilmiş yavru hurma fidanlarını görebildim.

PEYGAMBERİMİZİN SÖZÜ VAR



PEYGAMBERİMİZ Hz. Muhammed'in de hurma ile ilgili birçok hadis-i şerifi olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Mesela 'Evinde hurma olmayan ev boştur' der. Hz. Peygamberimiz, yanık bir hurma dalını toprağa gömmüştür. Yarım saat sonra meyve vermiştir. Sabah aç karnına 7 tane yemeniz gerekiyor" dedi.

HURMA DERSİ



"En başta Safavi hurması var, Medine'nin yerli hurması. Medine hurması deyince önem arz eder; Amasya elması gibi, Gemlik zeytini gibi. Karaciğer dostudur. Siyah bir hurmadır. 'Peygamber hurması' olarak bilinen 'Acve hurması' çok özeldir, Medine'de yetişiyor. 'Amber hurması' var, bağırsakları çalıştırıyor, parazitleri atıyor".