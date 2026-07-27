Hürriyet’ten sonra İzmit’in seçim günü belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek yeni başkanvekili seçimi için valilik tebligatta bulundu. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan tebligat belediye meclisinin 30 Temmuz Perşembe günü toplanması ve yeni belediye başkanvekili seçimini yapması istendi.

CUMA GÜNÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in perşembe günü tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Hürriyet'i görevden uzaklaştırdı. Bu kararla birlikte yasal olarak 10 gün içinde belediye meclisinin Kocaeli Valiliği tarafından belirlenecek bir günde toplanması ve yeni başkanvekilini seçmesi gerekiyor. Hürriyet'in cuma günü görevinden uzaklaştırılmasının ardından gözler Kocaeli Valiliğine çevrildi. Valilik bugün belediye meclisinin toplanacağı günü belirledi. Valilik meclisin perşembe günü saat 15.00'te toplanarak yeni başkanvekilini seçmesini istedi.

VALİLİK BÖYLE AÇIKLADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/611 sorgu sayılı kararıyla tutuklanan İlimiz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı Makamının 24.07.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

BİRİNCİ BAŞKANVEKİLİ MECLİSİ YÖNETECEK

İzmit İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.00'te toplanarak Belediye Başkanvekilini seçecektir. Söz konusu seçim tamamlanıncaya kadar Belediye Başkan Vekilliği görevi, anılan Kanun'un 45. maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca İzmit Belediyesi Meclis birinci başkan vekili tarafından yerine getirilecektir" bilgilerine yer verildi.