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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Hüseyin amcadan TOGG’a tam not

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hüseyin amcadan TOGG’a tam not
Bahçelıevler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük İstanbul Mitingi'ne giderken İBB'nin çalıştırmadığı metro merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ı evinde ziyaret etti. Hüseyin amca ve Başkan Bahadır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile de bir süre gezinti yaptı. Almanya'da Mercedes fabrikasında yıllarca çalıştığını anlatan Hüseyin Bayraktar, TOGG'a tam not verdi. Bayraktar, "Güzel, demek ki bizde de oluyormuş. Zaten bize yaptırmadılar, Avrupa'nın hizmetçisi, kölesi olalım diye. Onlar bizden akıllı da değiller yani" dedi.

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Hüseyin amcadan TOGG’a tam not
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