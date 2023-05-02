Hüseyin Koç’un öldürülmesine ilişkin yargılama süreci devam ediyor

"MAKTULU ÖLDÜRMEK GİBİ BİR AMACIMIZ OLSAYDI YANIMIZDA SİLAH OLURDU"

Kızının gittiği Kur'an-ı Kerim kursundan dönmemesinden dolayı parkta gittiklerini ve bir anda maktul Hüseyin Koç'un saldırısına uğradıklarını belirten Birdal E., "Kur'an kursuyla olayın meydana geldiği parkın arasında kısa mesafe vardır. Bu sebeple kızımın parkta olduğu düşüncesiyle gittim o parka. Maktule saldırmak, öldürmek gibi bir amacımız yoktu. Eğer maktulü öldürmek gibi bir amacımız olsaydı yanımızda silah olurdu. Olayın bu noktalara gelmesinden dolayı üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer delillerin incelenmesi için duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.