Hüsrev Hatemi’ye vefa dosyası

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit, edebiyat ve düşünce dünyasına yön veren dosyalarıyla yayın hayatını sürdürüyor. Derginin Mayıs sayısında, 2 Nisan'da hayatını kaybeden Hüsrev Hatemi için kapsamlı bir vefa dosyası hazırlandı. Şairliği, hekimliği, düşünce dünyası ve nezaketiyle hafızalarda yer edinen Hatemi, farklı isimlerin kaleminden çok yönlü olarak ele alındı. "İyi Bilirdik" başlıklı yazısında İbrahim Tenekeci, daktiloya çekilmemiş şiirlerden eski reçetelere, yarım kalan dosyalardan derin hatıralara uzanan kişisel tanıklık sunuyor. Sibel Eraslan ise "Bir Derviş, Bir Şair ve Tabib-El Kulub" başlıklı yazısında Hatemi'nin manevi yönünü anlatıyor. Kemal Sayar, hocasına duyduğu özlemi dile getirirken Mahmut Bıyıklı incitmeyen hiciv anlayışını ve eski İstanbul nezaketini bugüne taşıyan şahsiyetini kaleme alıyor.

