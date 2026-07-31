Husumet kanlı bitti: Zabıta memuru berberi silahla vurdu

Kanlı olay, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde 30 Temmuz 2026 günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce yaşanan ve Yunus Efe isimli kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen taraflar karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında zabıta memuru olduğu öğrenilen O.F.G. (28), yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu berber olarak çalıştığı öğrenilen K.Ç. (27) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.Ç., ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, DİĞERİ ARANIYOR

Olayla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kavgaya karışan şüphelilerden B.K.G. (26) gözaltına alındı. Silahı kullandığı değerlendirilen O.F.G.'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.