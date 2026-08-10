Husumet kavgası cinayetle bitti: 78 yaşındaki adam tüfekle 2 kişiyi vurdu!

Olay, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, 31 AKE 220 plakalı otomobil içerisinde iki kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil içerisinde bulunan M.Ş. (30) ile U.Y.'nin (34) kanlar içerisinde olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak M.Ş. ve U.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kişinin ölümünün ardından olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

CİNAYETİN ARKASINDAN ESKİ HUSUMET ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında, olayın taraflar arasında daha önceden yaşanan bir husumetten kaynaklandığı belirlendi. İddiaya göre M.Ş. ile M.Y. arasında daha önce tehdit ve hakaret nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Taraflar arasında yaşanan husumetin olay günü yeniden gündeme geldiği öğrenildi. M.Ş. ve U.Y., aralarındaki meseleyi konuşarak çözmek amacıyla öğle saatlerinde M.Y.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında başlayan konuşma kısa süre içerisinde tartışmaya dönüştü.

TARTIŞMAYI GÖREN BABA TÜFEĞİNİ ALDI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.'nin 78 yaşındaki babası S.Y. de olaya dahil oldu. S.Y.'nin, oğlu M.Y.'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunu gördüğü öne sürüldü. Bunun üzerine yaşlı adamın evde bulunan av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.'nin üzerine ateş açtığı iddia edildi. Olay sırasında tüfekten 4 el ateş edildiği ve M.Ş. ile U.Y.'nin isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandığı belirtildi. Silah seslerinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, yaralı iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Çifte cinayetin ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda cinayet şüphelisi olarak 78 yaşındaki S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan baba ve oğlunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde ve çevresinde incelemelerini sürdüren ekiplerin, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Polisin, taraflar arasında daha önce yaşandığı belirtilen tehdit ve hakaret olaylarının yanı sıra olay günü M.Y.'nin evinde yaşanan tartışmanın ayrıntılarını araştırdığı öğrenildi. S.Y.'nin cinayetleri, oğlunun tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiasıyla işlediği öne sürülürken, olayın hukuki boyutunun yürütülecek soruşturma ve şüphelilerin ifadelerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör