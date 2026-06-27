Husumet kavgasında kan aktı: Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Korkunç olay gece saat 01.30'da Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Hasan Akay, yanındaki arkadaşıyla birlikte önceden husumetli olduğu Ali Ç.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Ç., silahla Hasan Akay'a tabanca ile arka arkaya ateş etti. Ardından suç aleti silah ile birlikte kayıplara karıştı.

KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Akay'a ilk müdahale evinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan Akay acil serviste doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayetin ardından olayı gerçekleştiren Ali Ç. polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.