Husumeti bitirmek için bir araya gelmişlerdi: 1 kişi öldü!

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokak üzerinde bulunan bir apart hotelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Doğan Duman ile akrabası olan Imad M. uzun süredir aileler arasında devam eden husumeti görüşmek ve olayı tatlıya bağlamak amacıyla Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir apart otelin kafeteryasında buluştu.