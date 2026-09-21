Diyarbakır’da husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Seyrantepe Üçyol kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri Seyrantepe Üçyol'da karşı karşıya geldi. Bir kıraathanede başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kişi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.