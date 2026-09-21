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Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:55

Diyarbakır'da husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Seyrantepe Üçyol kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri Seyrantepe Üçyol'da karşı karşıya geldi. Bir kıraathanede başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kişi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR

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Diyarbakır'da husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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