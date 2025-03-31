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Giriş Tarihi: 31.3.2025 18:32 Son Güncelleme: 31.3.2025 19:10

Husumetli iki grup arasında silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

İstanbul’da bayramın birinci günü Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Husumetli iki grup arasında silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

Olay, bayramın birinci günü öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti. Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Husumetli iki grup arasında silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
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