Husumetli olduğu kuzenini TIR ile sıkıştırdı: Ağır yaralandı!

Olay, Özsan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Reşit Kazıcı satın aldığı tır dorsesinin bakımını yapmak için sanayi sitesine gitti. Bu sırada husumetlisi ve kuzeni olduğu öğrenilen İbrahim Kazıcı tırı akrabası Reşit Kazıcı'nın üzerine sürdü. İki tırdorsesi arasında sıkışan Reşit Kazıcı yaraladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.