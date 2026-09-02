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Giriş Tarihi: 2.09.2026 19:08

Husumetli olduğu kuzenini TIR ile sıkıştırdı: Ağır yaralandı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 29 yaşındaki İbrahim Kazıcı, husumetlisi 38 yaşındaki kuzeni Reşit Kazıcı'nın üzerine tır sürdü. Reşit Kazıcı olayda ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Husumetli olduğu kuzenini TIR ile sıkıştırdı: Ağır yaralandı!
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Olay, Özsan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Reşit Kazıcı satın aldığı tır dorsesinin bakımını yapmak için sanayi sitesine gitti. Bu sırada husumetlisi ve kuzeni olduğu öğrenilen İbrahim Kazıcı tırı akrabası Reşit Kazıcı'nın üzerine sürdü. İki tırdorsesi arasında sıkışan Reşit Kazıcı yaraladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kazıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'te tedavi altına alınan Reşit Kazıcı'nın entübe edildiği öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kuzeni İbrahim Kazıcı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#MALATYA

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Husumetli olduğu kuzenini TIR ile sıkıştırdı: Ağır yaralandı!
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